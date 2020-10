Le TER sera livré en fin décembre, annonce encore Omar Youm

Inauguré en janvier 2019 par le chef de l’Etat Macky Sall, le Train Express Régional (TER) sera finalement livré en décembre 2020. Une énième annonce faite par le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Me Oumar Youm, qui avait également déclaré que ladite infrastructure qui a englouti plus de 1000 milliards de Fcfa, allait être livrée en avril dernier.



« Le projet du TER va prendre fin d’ici fin décembre 2020 », a déclaré Me Oumar Youm, dans les colonnes du journal Le Quotidien. Mais, signale-t-il, il appartient au Président Macky Sall de choisir la date de démarrage effectif.