"Le Ter n’était pas le meilleur choix", selon le Dr Dieye

«Le projet du Ter est excessif et inopportun». C’est par ces deux (2) qualificatifs que le coordonnateur de la Plateforme Avenir « Senegaal bi ñu bëgg » analyse le projet phare du Plan Senegal Émergent du Président Macky Sall.



Selon Dr Cheikh Tidiane Dièye ce projet « n'était pas le meilleur choix. Nous sommes d'accord avec le gouvernement sur le fait qu'il a la responsabilité d'assurer la circulation, les déplacements des milliers de Sénégalais à l'intérieur de Dakar-Thiès-Mbour et du territoire national».



A l’en croire l'invité de l'émission "Objection" de Sud fm, un choix économique, c'est de voir comment satisfaire le besoin de déplacements à moindre coût possible. C’est le critère d’efficacité et le critère d’efficience.



Et, «ce que le gouvernement va faire, ce sera probablement efficace parce que cela permettra aux gens d'aller et de venir mais ce ne sera pas efficient parce qu'il sera beaucoup trop cher et il y a avait d'autres options», déplore-t-il.



Pour lui, le problème du Ter «c'est que sur un bout de territoire aussi petit et sur un tronçon aussi restreint et serré, vous mettez autant d'argent. On nous avait annoncé 500 milliards de francs Cfa. Aujourd'hui, eux-mêmes, disent 700 milliards. Je crois même qu'ils sont en train d'atteindre le montant et l’hypothèse annoncés par Ousmane Sonko de 1000 milliards. Et, ils n'en seront pas loin s'ils font le deuxième tronçon jusqu'à l'aéroport, on devrait largement dépasser les 1000 milliards ».