Le Trésor confirme le cambriolage de sa Direction de l’Informatique et rassure sur la sécurité du système financier de l’État

Suite à un article paru hier dans le journal L’Observateur, la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor (DGCPT) confirme qu’un cambriolage a eu lieu dans la nuit du dimanche 2 mars 2025, visant l’un de ses services, en l’occurrence la Direction de l’Informatique, située Rue Malenfant à Dakar.



L’infraction, qui a entraîné le vol de matériel, s’est produite dans les locaux de la Direction de l’Informatique et non au "siège de la Direction générale", précise le communiqué. Dès que l’effraction a été constatée, la DGCPT a immédiatement déposé une plainte auprès de la Sûreté urbaine de Dakar. Les services de police, en collaboration avec la police technique et scientifique, sont intervenus sur les lieux et ont ouvert une enquête pour élucider les circonstances de ce cambriolage.



La Direction générale tient à souligner que cet acte, bien que "désolant et regrettable", "n’affecte en rien la continuité et la qualité du service public" assuré par la DGCPT. Elle réaffirme également "la fiabilité et la sécurité du système d’information de gestion financière et comptable de l’État", garantissant ainsi la protection des données et des opérations financières.