Le Trésor public émet un ATD et réclame plus de 164 millions de FCFA à l’hôtel Al Afifa de Dakar, une demande de moratoire sur la table

L’hôtel Al Afifa, situé au cœur de Dakar est confronté à une procédure de recouvrement fiscal initiée par le Trésor public. Un avis à tiers détenteur (ATD) a été émis le 20 février 2025, demandant le versement immédiat d’une dette fiscale s’élevant à 164 953 958 FCFA. Face à cette situation, la direction de l’hôtel a sollicité un plan de moratoire échelonné, invoquant des difficultés financières liées à la pandémie de COVID-19 et à un contexte économique difficile.



L’avis à tiers détenteur, émis par le Chef du Bureau de Recouvrement du Centre des Moyennes Entreprises Dakar 2, s’appuie sur l’article 662 du Code général des Impôts du Sénégal. Cette procédure permet à l’administration fiscale de demander à un tiers (banque, client, partenaire commercial) de verser directement les fonds qu’il détient pour le compte du débiteur (ici, l’hôtel Al Afifa) afin de régler la dette due au Trésor public.



Dans ce cas précis, l’ATD vise à récupérer une somme de 164 953 958 FCFA, correspondant à des impôts impayés par l’hôtel. La société, immatriculée sous le numéro NINEA 000031550 et située au 46 rue Jules Ferry à Dakar, est ainsi sommée de régulariser sa situation fiscale.



Une demande de moratoire pour faire face à des difficultés financières



Dans une réponse datée du 25 février 2025, la direction de l’hôtel Al Afifa a demandé un délai de paiement, proposant un plan de moratoire échelonné de 6 millions de FCFA par mois. Cette demande s’appuie sur des circonstances exceptionnelles, notamment les conséquences de la pandémie de COVID-19 et des investissements lourds réalisés pour moderniser l’établissement.



« L’hôtel Al Afifa a été le premier à accepter sans condition de prendre en charge des malades du COVID-19, recevant ainsi les remerciements des dirigeants étatiques et du syndicat des hôteliers du Sénégal pour services rendus à la nation », rappelle la direction dans sa lettre. Cependant, cette période a été marquée par une cessation d’activité entre 2020 et 2023, entraînant une baisse significative des revenus.



L’année 2024 a été particulièrement difficile pour l’hôtel Al Afifa. Après des investissements conséquents, l’établissement s’est retrouvé sans fonds de roulement, confronté à des remboursements d’emprunts bancaires et à des tensions de trésorerie, en o croire la direction. « La banque a prélevé d’un coup 28 millions de FCFA sur notre compte, nous obligeant à annuler des chèques d’acompte destinés au paiement de dettes fiscales, sociales et fournisseurs », déplore la direction dans une note dont PressAfrik détient copie.



En outre, le contexte économique et social difficile, marqué dit-il par une « baisse de la fréquentation hôtelière », a aggravé la situation. «Pas plus tard que le 19 de ce mois, nous avons remis à votre adjoint, document à l'appui, le solde réel de nos deux banques, qui avoisinait les 8 millions de francs. La situation économique et les tensions sociales ont beaucoup impacté notre activité, occasionnant des problèmes de trésorerie », explique-t-on.