Le budget de l’Enseignement supérieur recule de 7,5 milliards FCFA en 2026

La Commission des Finances et du Contrôle budgétaire, élargie à la Commission de l’Éducation, de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, a adopté, ce vendredi 7 novembre, le projet de budget 2026 du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.



Le budget alloué à ce département pour l’exercice 2026 est arrêté à 301 019 649 369 FCFA, contre 308 535 571 734 FCFA en 2025, soit une baisse de 7 515 922 365 FCFA en valeur absolue, correspondant à une diminution de 2,4 % en valeur relative.



Cette contraction budgétaire intervient dans un contexte où le gouvernement a engagé une rationalisation des dépenses publiques dans plusieurs secteurs, tout en maintenant son engagement en faveur de la qualité de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.



Le vote de ce budget par les parlementaires s’inscrit dans le cadre de l’examen global du projet de loi de finances 2026, dont les travaux ont démarré jeudi à l’Assemblée nationale. Chaque département ministériel y défend ses priorités et programmes pour l’exercice à venir.



