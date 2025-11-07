Le budget de l’Enseignement supérieur recule de 7,5 milliards FCFA en 2026

La Commission des Finances et du Contrôle budgétaire, élargie à la Commission de l’Éducation, de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, a adopté, ce vendredi 7 novembre, le projet de budget 2026 du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
Le budget alloué à ce département pour l’exercice 2026 est arrêté à 301 019 649 369 FCFA, contre 308 535 571 734 FCFA en 2025, soit une baisse de 7 515 922 365 FCFA en valeur absolue, correspondant à une diminution de 2,4 % en valeur relative.
Cette contraction budgétaire intervient dans un contexte où le gouvernement a engagé une rationalisation des dépenses publiques dans plusieurs secteurs, tout en maintenant son engagement en faveur de la qualité de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Le vote de ce budget par les parlementaires s’inscrit dans le cadre de l’examen global du projet de loi de finances 2026, dont les travaux ont démarré jeudi à l’Assemblée nationale. Chaque département ministériel y défend ses priorités et programmes pour l’exercice à venir.
Le budget alloué à ce département pour l’exercice 2026 est arrêté à 301 019 649 369 FCFA, contre 308 535 571 734 FCFA en 2025, soit une baisse de 7 515 922 365 FCFA en valeur absolue, correspondant à une diminution de 2,4 % en valeur relative.
Cette contraction budgétaire intervient dans un contexte où le gouvernement a engagé une rationalisation des dépenses publiques dans plusieurs secteurs, tout en maintenant son engagement en faveur de la qualité de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Le vote de ce budget par les parlementaires s’inscrit dans le cadre de l’examen global du projet de loi de finances 2026, dont les travaux ont démarré jeudi à l’Assemblée nationale. Chaque département ministériel y défend ses priorités et programmes pour l’exercice à venir.
Autres articles
-
Météo : jusqu’à 40°C dans le Nord et le Centre, faibles pluies prévues au Sud-Est
-
Refus de la marche de Niakhtou National : Babacar Ba parle d' une “entrave grave” au droit de manifester
-
Babacar Niang alerte : “80 % des enfants diabétiques en Afrique ne sont pas diagnostiqués”
-
Plan de restructuration : le SYNPICS et la CJRS appellent à une «responsabilité collective pour préserver la dignité du métier»
-
"Niakhtou National" au terrain de Sacré-Cœur : le collectif maintient son rassemblement malgré l'interdiction du Préfet