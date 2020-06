Le buteur sénégalais Abdoulaye Sané a décidé de quitter Sochaux

Arrivé à Sochaux (Ligue 2) en 2018, Abdoulaye Sané ne passera que deux saisons dans ce club. Au terme de sa deuxième année, l’international sénégalais a décidé de tenter une nouvelle aventure.



Le bail de Sané expire le 30 juin prochain. Bien que Sochaux ait voulu prolonger son buteur, ce dernier en a décidé autrement. L’ancien joueur de l’AS Douanes du Sénégal n’a pas voulu d’une extension de son contrat. A en croire 13football, repris par Africa Top Sports, le joueur de 27 ans ne serait pas satisfait des conditions proposées par ses dirigeants.



Via un communiqué publié ce vendredi, le club a fait savoir que Sané ne sera plus un joueur de l’effectif à compter du 30 juin.



Pour rappel, Abdoulaye Sané a inscrit 14 buts et délivré 4 passes décisives en deux saisons sous les couleurs des Lionceaux.