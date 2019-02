Le candidat du PUR Issa Sall en route pour Dakar sous escorte...il fera face à la presse demain mercredi

Le Parti de l'Unité et du Rassemblement (PUR) a suspendu provisoirement sa campagne électorale, après le drame provoqué lundi à Tambacounda par les affrontements entre les éléments de sa sécurité et les partisans de Benno Bokk Yakaar. Le candidat Issa Sall fera face à la presse ce mercredi 13 février, pour apporter des explications sur ce qui s'est réellement passé à l'Est du pays.



Pour rappel, dans la nuit du lundi à mardi, la sécurité du candidat du PUR a été désarmée et déshabillée par les forces de l'ordre à hauteur de Kidira. 24 d'entre les éléments du PUR ont été arrêtées et conduites au commissariat de Tambacounda, suite au décès de 3 personnes dans les échauffourées. Le procureur de la République de ladite ville a fait face à la presse ce mardi.