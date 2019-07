Le centre commercial 4C, le promoteur juif et les 70 milliards volés à la mairie de Dakar

L'affaire opposant le centre commercial Les 4 C, l'homme d'affaires Pape Abdoul Bâ et la société Corifex à la mairie de Dakar, connaît de nouveaux développements. Selon le journal Libération, la ville de Dakar a été grugée de 70 milliards de Fcfa et non 3,6 milliards comme annoncé.



Nos confrères accusent un ressortissant juif répondant au nom de Philippe Buchbinder à qui la Ville de Dakar avait cédé un terrain de 22 000 mètres carrés pour 176 millions de Fcfa (8000 Fcfa le mètre carré). Libération affirme qu'il a volé à la ville de Dakar 70 milliards à travers une opération foncière.



Le journal ne s'arrête pas là. Il rappelle que les 21 août 2003 et 11 octobre 2004, 3,4 milliards ont été détournés par le promoteur juif. "Buchbinder hypothèque ensuite une partie du terrain cédé par la Mairie, lève 6 millions d'euros et quitte le Sénégal pour se la couler douce entre Miami, Marrakech et Paris. Dans la foulée, il revend à Bibo Bourgi ses parts de la société Harstand qui contrôlait le projet immobilier Eden Roc", note Libération.