Le champion olympique kényan Conseslus Kipruto risque 20 ans de prison

Champion olympique et double champion du monde du 3 000 m steeple, le Kényan Conseslus Kipruto (25 ans) est accusé d'avoir eu des relations sexuelles avec une jeune fille de 15 ans et a été libéré sous caution lundi après avoir plaidé non coupable.



Selon l'agence AP, Kipruto a été inculpé de ce que la loi kényane appelle « souillure » - rapports sexuels avec une mineure de moins de 18 ans. Parce que la jeune fille a moins de 16 ans, Kipruto risque au moins 20 ans de prison s'il est reconnu coupable.



Il rejette l'accusation

Kipruto a été inculpé au palais de justice de Kapsabet, une ville de la vallée du Rift. Il aurait eu des relations sexuelles avec la jeune fille les 20 et 21 octobre, selon l'acte d'accusation, et a été arrêté le 11 novembre. Il n'a présenté aucun argument pour sa défense lundi, mis à part le rejet de l'accusation.



Positif au coronavirus, Kipruto avait dû renoncer au meeting de Monaco au mois d'août puis n'avait pas terminé le 1 500 m du meeting de Doha en septembre.



L’Equipe