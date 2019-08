Le chef religieux nigérian Zakzaky autorisé à se soigner en Inde

Le chef d'un groupe chiite pro-iranien, le cheikh Ibraheem Zakzaky, a obtenu l'autorisation de se faire soigner en Inde.



La décision sanctionne son audience de mise en liberté sous caution qui s'est tenu à Kaduna, dans le nord du Nigéria.



Tôt ce matin, la sécurité a été renforcée dans la ville nigériane alors que commençait l'audience du chef religieux et de son épouse Zeenah.



Le couple est en détention depuis 2015.



Du gaz lacrymogène a été tiré sur les partisans du cheikh par la police pour tenter de les disperser.



Les disciples du cheikh Zakzaky se sont heurtés à la police par le passé et de façon régulière lors de rassemblement pour demander sa libération.



La semaine dernière, le gouvernement a pris la décision controversée d'interdire le Mouvement islamique au Nigeria (MIN), l'accusant de déclencher des violences et d'être un "ennemi de l'Etat".



Cette décision fait suite à la mort de plus de 20 personnes, dont un commissaire adjoint de police et un journaliste, lors d'une manifestation dans la capitale, Abuja, en juillet.



La réponse de l'Etat nigérian face à ce groupe radical, qui ne reconnaît pas l'autorité d'Abuja et souhaite la mise en place d'une République islamique sur le modèle iranien, est claire et n'a jamais été ouverte au dialogue.