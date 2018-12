Le chemin emprunté par le Parti démocratique sénégalais semble sans issue, selon un politologue

Le Professeur et enseignant-chercheur en Science politique à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, Moussa Diaw, a estimé que le chemin emprunté par le Parti démocratique sénégalais (Pds) à savoir le maintien de la candidature de Karim Wade, « semble sans issue », au moment où les membres du Pds préparent son retour à Dakar pour la présidentielle sénégalaise du 24 février 2019.



« Aujourd’hui, le symbole des atermoiements de l’opposition est le Parti démocratique sénégalais. Le parti de Me Wade Abdoulaye Wade s’enlise davantage dans sa stratégie de maintenir la candidature de Karim qui risque plus de déboucher sur un forfait en 2019 que sur une candidature crédible et fédératrice e toutes l’opposition », commente le chercher.



Pour lui, « le chemin emprunté par le parti semble, en effet, sans issue » et le « Pape du Sopi » et les autres camarades libéraux qui lui sont fidèles risquent de se heurter à une invalidité de la candidature de Karim Wade dont le nom ne figure même pas sur les listes électorales.



Le Pr Moussa Diaw affirme que Karim Wade file tout droit vers une invalidation de sa candidature par le Conseil constitutionnel et le Pds vers un boycott de la présidentielle. « Reste à voir qui bénéficierait ce scénario catastrophe », confié-il au journal EnQuête.



En début de semaine, Karim Wade a retiré sa carte d’identité au Koweït sur laquelle il est mentionné « non inscrit sur les listes », ce qui compromet la validation de sa candidature à la présidentielle. N’empêche, les cadres du Pds dont Lamine Bâ ont affirmé qu’ils dont déterminés à aller jusqu’au bout.