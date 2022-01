Le choc tient toutes ses promesses: Chelsea rattrape Liverpool en 3 minutes (2-2)

Menés 2-0 jusqu’à la 42e minute, les Blues ont recollé au score en seulement 3 minutes de jeu.



Sur le coup franc de Marcos Alonso, Kelleher boxe le ballon. Kovacic, devant la surface, reprend de volée le ballon du droit. Poteau rentrant, les Blues reviennent à 2-1.



Trois minutes plus tard, Kanté lance Pulisic en profondeur. L'Américain s'emmène le ballon de la poitrine, prend de vitesse Henderson et trompe Kelleher du pied gauche. 2-2 entre Chelsea et Liverpool. C’est la mi-temps.