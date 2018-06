Le coach du Danemark, Hareide tacle les joueurs de Didier Deschamps

La France et le Danelark vont s’affronter ce mardi pour le compte du dernier match des phases de poule du groupe C. Si la France est déjà qualifiée avec 6 points au compteur, le Danemark lui a besoin d’au moins un point pour pousser. En effet, les Français ont remporté leur deux matchs alors que le Danemark a eu une victoire et un nul. Mais, selon le coach du Danemark, Age Hareide, la France n’a pas montré grand-chose jusqu’ici.



«D'après moi, le Pérou est peut-être l'équipe qui a pratiqué le meilleur football dans ce groupe. La France possède des joueurs de classe mondiale à chaque poste, mais ils n'ont pas réussi à imposer leur rythme ou leur supériorité face aux Péruviens. Les Sud-américains ont rivalisé pendant de nombreuses minutes et ils ont posé beaucoup de problèmes aux "Bleus" », a-t-il expliqué en conférence de presse devant match.