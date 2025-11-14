Le comité de commémoration du 81ᵉ anniversaire du massacre de Thiaroye installé

Le gouvernement a officiellement lancé, vendredi 14 novembre, les travaux du comité chargé de préparer la commémoration du 81ᵉ anniversaire du massacre de Thiaroye 44. La cérémonie d’installation s’est tenue au Building administratif Président Mamadou Dia, sous la présidence du ministre secrétaire général du gouvernement, en présence des membres du comité, de partenaires institutionnels et culturels ainsi que des autorités municipales de Thiaroye.



Le ministre Boubacar Camara a insisté sur « l’importance de préserver la mémoire des tirailleurs africains injustement massacrés le 1ᵉʳ décembre 1944 ». Il a rappelé que ce travail mémoriel constitue une responsabilité nationale visant à transmettre l’histoire, à renforcer la reconnaissance due aux anciens combattants et à inscrire cet épisode dans la conscience collective.



Le comité nouvellement installé est chargé d’organiser la cérémonie officielle du 1ᵉʳ décembre 2025 et d’assurer le suivi des engagements de l’État. Sa mission couvre plusieurs volets considérés comme essentiels dans la consolidation de la politique mémorielle. Elle porte notamment sur la réhabilitation du site de Thiaroye, la diffusion du livre blanc consacré aux événements de 1944, ainsi que l’intégration de cette page de l’histoire dans les programmes scolaires.

