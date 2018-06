Le commissaire de Diourbel saisit 100 boeufs qui appartiendraient au père d'un voleur et...

La saisine d’une centaine de bœufs par un commissaire a mis les éleveurs de Diourbel dans tous leurs états. Très remontés, ils réclament justice. Le propriétaire du bétail est le père d’un présumé voleur. Cet éleveur refuse de répondre d'acte délictuel d’un fils majeur, qui est responsable pénalement. En effet, un éleveur avait été arrêté pour le vol de 25 moutons. Le tribunal de Grande instance de Kaolack lui infligera alors une peine de 2 ans ferme assortie d’une amande de près de 8 000 000 F CFA. L’affaire s’est produite au courant de l'année 2017. Le jeune homme avait refusé de payer la dote et avait interjeté appel.Entre temps, le commissaire a procédé à la mainmise d’une centaine de bœufs qui appartiendrait au père du présumé voleur. « Ils nous ont pris 100 tête de bœufs. Il faut que justice soit faite. Parce que les bœufs n’appartiennent pas à cette enfant-là, c’est à son père Ousmane Ka. D’ailleurs, tous les bœufs portent la marque d’Ousmane Ka. Nous sommes prêts à mourir », clame le porte-parole des éleveurs venu en masse protester à Diourbel devant le commissariat de police.Selon le député Adama Guèye, le père ne saurait pas répondre des actes délictuels d’un fils majeur et père de famille. « Il estime que son fils est assez majeur, puisqu’il a 35 ans. Par conséquent, il est responsable de sa famille, responsable de tous ces actes de tous ces actions. Par conséquence, il ne peut pas être d’accord que l’huissier puisse venir chez lui pour récupérer ces 100 têtes de bœufs », dit-il.Pour M. Guèye, il faut que justice se fasse et que les biens saisis qui appartiennent à toute une famille soit restitués au centime près, rapporte Rfm.