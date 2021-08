Le compte à rebours de Cr7, l'incroyable échange en préparation entre la Juventus et Tottenham

Le compte à rebours de CR7



J-7. Nous sommes à 7 jours de la fermeture du marché des transferts estival 2021 et on ne sait toujours pas à 100% où jouera Cristiano Ronaldo la saison prochaine. Actuellement, il est à la Juventus, mais les questions sur son avenir continuent de se poser et de faire la une des journaux italiens. Le Corriere dello Sport rappelle au Portugais qu'il lui reste une semaine afin de décider de son futur. Deux solutions s'offrent à lui : soit il se trouve un nouveau club avant le 31 août, soit il reconquiert le cœur de son entraîneur, Massimiliano Allegri, qui semble lui préférer d'autres options en ce début de saison. Concernant un éventuel départ, le PSG est toujours à l'affût, selon As, en cas de départ de Kylian Mbappé. Manchester City serait aussi dans la course. CR7 attendrait d'ailleurs un signe de la part des Anglais, selon Tuttosport.





Un échange McKennie-Sissoko ?



Massimiliano Allegri est «furieux» envers ses joueurs depuis le nul de dimanche contre l'Udinese (2-2), selon Tuttosport. Il réclame plus d'attention et de concentration de la part de ses hommes, mais aussi des renforts sur le mercato. Toujours selon la publication turinoise, le coach italien a demandé un milieu de terrain avant le 31 août et il pourrait être entendu. Un incroyable échange avec Tottenham serait en préparation. Celui-ci enverrait Weston McKennie chez les Spurs alors que c'est Moussa Sissoko qui ferait, lui, le chemin inverse ! Un troc improbable, qu'on n’avait pas vu venir, surtout que depuis le début du mercato, la Juventus fait le forcing afin de faire revenir Miralem Pjanic. Affaire à suivre.



Tottenham pense garder Kane



Est-ce la fin du feuilleton Harry Kane ? Depuis le début de l'été, la presse anglaise et européenne se passionnent pour le probable départ de l'international anglais vers Manchester City. Mais pour le moment, au 24 août, rien n'est fait. Et pas sûr que quelque chose se fasse avant mardi prochain 31 août, date butoir du mercato d'été 2021. Comme le signale le Daily Mail ce mardi, Tottenham se montre plutôt confiant dans le fait de garder son attaquant. Pour le club londonien, cela paraît «impossible» que les Citizens bouclent le transfert en une semaine. Surtout que depuis le mois de juin, ils rechignent à payer les 150 millions de livres demandés. Alors pourquoi le ferait-il maintenant ?