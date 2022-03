Le congrès extraordinaire du PUR annulé

Dans son édition du lundi, «L’As» révélait un vaste remaniement au sein du Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR) et des frustrations naissantes dans la formation verte. Le canard soulignait également que l’actuel état-major du parti allait tenir un Congrès extraordinaire ce samedi à l’occasion duquel le coordonnateur Cheikh Tidiane Youm allait placer ses hommes aux postes stratégiques.



Apparemment, l’article de « L’As» a chamboulé l’agenda de l’actuelle direction du Pur. En effet, selon des informations dignes de foi de L'As, ce congrès extraordinaire a été finalement annulé. Sans autre précision. Sans nul doute, Cheikh Tidiane Youm et Cie reculent pour mieux sauter.