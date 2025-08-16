Le constat implacable d’Aubameyang sur la défaite surprise de l’OM

Roberto De Zerbi l’a bien dit. Les matches de présaison ce soir, après la défaite de l’Olympique de Marseille à Rennes (0-1). Les victoires du passé ne comptent plus. Et dans le vestiaire l’euphorie du succès en amical face à Aston Villa n’a pas duré bien longtemps. Annoncé plus fort que la saison dernière, l’OM de RDZ a trébuché face au premier obstacle de la saison. Pas de quoi tirer de bilan trop hâtif, bien entendu, mais toujours est-il que les Olympiens étaient passablement agacés à l’issue du match.



Perdre dès l’entame de la saison et, qui plus est, en étant à 11 contre 10, l’OM s’est bien raté. De son côté, De Zerbi n’a pas hésité à tancer ses joueurs. «Pour être à Marseille, tout le monde n’a pas encore compris qu’il y a une qualité qui est la plus importante de toute, c’est d’avoir un équilibre d’être toujours au même niveau de motivation, de sacrifice, de travail. Si on pense qu’on est trop fort dans les bons moments ou qu’on est trop faible dans les mauvais moments, on n’a pas sa place à l’OM.»

«En deuxième période, je pense qu’on s’est senti trop à l’aise»



Remplaçant au coup d’envoi et entré à l’heure de jeu, Pierre-Emerick Aubameyang n’a pas réussi à faire pencher la balance du bon côté. Mais à 36 ans, le Gabonais a rapidement su ce qu’il a manqué à son équipe pour s’imposer. «Défaite amère parce qu’on avait à cœur de bien démarrer la saison, malheureusement, on n’a pas fait le match qu’on devait faire. Je pense qu’en première mi-temps, du moins c’est mon opinion, j’ai senti qu’il y avait un petit peu d’appréhension. En deuxième période, je pense qu’on s’est senti trop à l’aise», a-t-il confié, avant de poursuivre.



«En pensant qu’on était un de plus, on pensait qu’on allait sûrement faire la différence et on n’a pas insisté pour attaquer cette défense qui a bien défendu pour le coup. On ne s’attendait pas à ça, on est déçu. Ce n’est que le premier match, mais là, il faut se remettre au boulot tout de suite. On est très attendu et quand on est très attendu, il faut faire le boulot tout simplement». Les Marseillais ne devront pas se rater pour leur première au Vélodrome samedi prochain face au Paris FC.