Le coronavirus "tue le médecin chinois Li Wenliang lanceur d'alertes sur le virus"

Après être tombé malade, le Dr Li a déclaré sur Weibo qu'il se demandait pourquoi les autorités continuaient de dire qu'aucun personnel médical n'avait été infecté.



Le 30 décembre, il a envoyé un message à d'autres médecins d'un groupe de discussion les avertissant de porter des vêtements de protection pour éviter l'infection.



Quatre jours plus tard, il a été convoqué au Bureau de la sécurité publique où il lui a été demandé de signer une lettre.



Dans la lettre, il était accusé de "faire des fausses déclarations" qui avaient "gravement perturbé l'ordre social".



Il était l'une des huit personnes qui, selon la police, faisaient l'objet d'une enquête pour "propagation de rumeurs".



Les autorités locales se sont ensuite excusées auprès de Dr Li.



Dans son article sur Weibo, il décrit comment le 10 janvier il a commencé à tousser, le lendemain il a eu de la fièvre et deux jours plus tard, il était à l'hôpital.



Il a été diagnostiqué avec le coronavirus le 30 janvier.



Un certain nombre de publications sur les réseaux sociaux chinois ont exprimé leur chagrin suite à sa mort.



Quelles sont les dernières informations sur le virus en Chine?



La Chine introduit des mesures plus restrictives pour tenter de contrôler l'épidémie.



Pékin a interdit les repas de groupe pour des événements tels que les anniversaires et les mariages tandis que des villes comme Hangzhou et Nanchang limitent le nombre de membres d'une famille qui peuvent quitter la maison chaque jour.



La province du Hubei, la plus touchée par le virus, a coupé les ascenseurs des immeubles de grande hauteur pour décourager les résidents de sortir.



Sa capitale, Wuhan, manque de lits et d'équipements, a déclaré un haut responsable de la ville.



Malgré la construction rapide de deux hôpitaux, le volume de patients est à l'origine de graves tensions.



Selon des médias chinois, le gouvernement de Wuhan doit effectuer des contrôles de température porte-à-porte sur les résidents.