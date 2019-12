Le débat sur le troisième de mandat de Macky Sall est « inopportun et prématuré », selon Malick Noel Seck

Très connu pour s’être notamment opposé au troisième mandat de Abdoulaye Wade en 2012, Malick Noel Seck, a estimé dimanche que le débat sur celui du président Macky Sall, est « inopportun et prématuré », lors de l’émission Grand Jury sur la Rfm.



A la question de savoir si Macky Sall pense à se présenter en 2024 pour un troisième mandat, M. Seck de répondre : « Pour moi, le débat sur le troisième mandat de Macky Sall est inopportun et prématuré. Il a été élu pour un second mandat il y a seulement 10 mois, alors pourquoi poser ce débat en ce moment ? »



Il s’est aussi s’interroger sur l’utilité qu’il y a le faite de poser ce débat. Malick Noel Seck, plusieurs fois emprisonné par le régime de Wade, a refusé de faire tout commentaire sur un éventuel troisième mandat de Macky Sall.



« C’est un débat hors-saison, le moment venu, le débat posera de manière naturelle. Je ne serai pas de ceux qui vont agiter cette histoire », a insisté le conseiller spécial du Secrétaire général du gouvernement, qui a appelé à accompagner Macky Sall dans son programme.