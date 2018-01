"Le dialogue est le seul moyen de mettre fin à cette crise et non la guerre", selon l'ancien député Ibrahima Sané

La guerre préconisée par le Journaliste Cheikh Yerim Seck n’est pas une solution pour résoudre le problème de la Casamance pour beaucoup d’analystes. L’ancien député Ibrahima Sané prône le dialogue qui est, à son avis, le seul moyen de mettre fin à cette crise qui dure depuis plus de trois (3) décennies.



«La solution militaire totale n’a jamais été une solution. Je pense que le dialogue a prouvé qu’il était possible de parvenir à la paix. Des personnalités comme Robert Sagna, des ONG nationales comme internationales sont intervenues dans le processus de la paix et nous voyons qu’il y a des résultats », a avancé le Journaliste et non moins homme politique, Ibrahima Sané.



«Tout le monde est d’accord qu’il y a une accalmie. Cela a pris du temps. Les Sénégalais ont pu être frustrés par la lenteur, mais on sait comment commencer un conflit mais on ne sait jamais comme le terminer, ceux qui le commence n’ont jamais pensé que ce serait difficile de l’arrêter». , a tenu à rappeler l’invité de «Grand Jury» sur la RFM,



Il est convaincu que la question l'indépendance de cette partie Sud du pays appartient au passé.