Le feu se rapproche de Gareth Bale

Au Real Madrid, les dirigeants cherchent les nouveaux joueurs qui pourraient intégrer le projet de Zidane. Selon 'AS' ​Gareth Bale ne fera pas partie du projet de l'entraineur français, il semble que son aventure avec les Madrilènes touche à sa fin après une saison loupée.



Zidane qui comptait sur lui pendant l'époque de la 'BBC' n'a désormais plus besoin de lui et le joueur le sait très bien. C'est pour cette raison qu'il doit chercher une nouvelle aventure s'il ne veut pas passer toute la saison prochaine sur le banc ou dans les gradins.



Après la fin de la saison du Real Madrid, l'attaquant a profité de ses jours de repos avant de retourner en sélection avec le Pays de Galles avec qui il doit jouer deux matches avant de pouvoir commencer ses vacances.



Le 11 juin, après le match contre la Hongrie, il pourra se reposer. Presque un mois, il devra retourner à Madrid le 8 juillet prochain, si rien ne change d'ici-là.



Il faudra tout de même que le joueur et son agent trouvent un club qui puisse le récupérer pour la prochaine saison, car s'il reste, Bale sera clairement à court de temps de jeu dans la capitale espagnole.