Le fisc débloque les comptes bancaires des entreprises de presse : une bouffée d’oxygène pour le secteur

Bouffée d’oxygène pour les entreprises de presse : le fisc allège la pression sur leurs comptes bancaires. Dans un communiqué, Mamadou Ibra Kane, président du Conseil des Diffuseurs et Éditeurs de Presse du Sénégal (CDEPS), a annoncé que le Directeur général des Impôts et Domaines (DGID), Abdoulaye Diagne, a ordonné le déblocage des comptes des entreprises de presse.



« Les comptes des entreprises de presse ont été débloqués selon les instructions qu’il a données à ses services », a précisé Mamadou Ibra Kane. Il invite les « entreprises concernées à se rapprocher de leur centre fiscal pour obtenir la mainlevée ».



« Me signaler les cas non encore résolus. M. Diagne reste à mon écoute pour régulariser la situation », a-t-il ajouté.