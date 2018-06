Le fondateur de la lexicologie Bernard Quemada est décédé Le fondateur de la lexicologie et de la lexicographie modernes, directeur du Trésor de la langue française du CNRS est décédé mardi 5 juin. Il avait 91 ans.

Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager



De ces premières stimulations suivies d'une formation d'exception, naîtrait la passion de la lexicologie et de ces ouvrages singuliers que sont les dictionnaires. Il en deviendrait, à la fin des années 1960, le spécialiste incontesté. Fondateur des Cahiers de lexicologie en 1968, tous les chercheurs se souviennent qu'il fut pionnier en matière informatique et qu'en 1971, il faisait ainsi venir au service du TLF le célèbre Gamma Bull 61, l'un des plus gros ordinateurs du monde.

Sponsorisé par Ticketac



Roland Barthes stagiaire...



Quel est son parcours? Né le 13 juin 1926 en Espagne, à Saint-Sébastien, Bernard Quemada fait ses études au lycée Chaptal puis, après une licence de lettres à la Sorbonne, diplômé de l'Institut des professeurs de français à l'étranger, il soutient sa première thèse sous la direction du Professeur Wagner en 1949, avec pour thème Le vocabulaire de la galanterie dans les romans mondains (1640-1710). Il est alors chargé de cours à l'Institut des Professeurs de français à l'étranger puis à l'Institut de Phonétique à la Sorbonne, en 1950, avant de devenir assistant à la Faculté des lettres de Besançon.

Dans le même temps et jusqu'en 1958, il sera chargé de Conférences aux ENS de Fontenay et de Saint-Cloud, puis à partir de 1957 maître de conférences et enfin professeur à l'Université de Besançon. Du monde entier viendront alors étudiants et savants, Roland Barthes par exemple, pour se former à cette discipline novatrice: la lexicologie. Sous la direction de Georges Matoré, il soutient sa thèse d'État en 1967, donnant lieu à un ouvrage majeur: Les dictionnaires du français moderne (1539-1863). Professeur titulaire de linguistique française à la Sorbonne, il installera à Paris 13 un laboratoire abritant d'impressionnantes machines propres à traiter les grands corpus. En 1977, il crée et dirige l'Institut National de la langue française du CNRS sis à Nancy, fédérant de nombreux laboratoires de recherches dont celui en charge du Trésor de la langue française, qu'il dirige.



Directeur de l'étude sur les Préfaces du Dictionnaire de l'Académie française



Nommé en 1989, auprès du Premier ministre à la tête du Conseil supérieur de la Langue française, Directeur d'études de l'École pratique des Hautes études dès 1975 avec pour thème le développement moderne du français, Bernard Quemada n'a cessé de donner un élan remarquable et international à la recherche sur le lexique français.



Co-directeur dès 1990 avec son élève Jean Pruvost, de collections chez Honoré Champion, il y dirige l'étude sur Les Préfaces du Dictionnaire de l'Académie française (1694-1992) et Le Dictionnaire de l'Académie française, une institution à laquelle il rendait scientifiquement hommage en tant que «pièce maîtresse du patrimoine intellectuel de la France».

Dans son salon, est exposée une impressionnante paire de ciseaux, souvenir de son père tailleur et couturier: dans son sillage, c'est à la langue française que Bernard Quemada, très attentif au soutien que lui apportait son épouse Gabrielle Quemada, aura donné ses plus beaux vêtements, en honorant nos dictionnaires, «patrimoine héréditaire incarné dans des réalisations d'une infinie variété», tout en ouvrant la voie à la lexicologie et lexicographie du XXIe siècle. «J'ai rencontré les mots il y a fort longtemps. Je dois à mes origines d'avoir deux langues natives, l'une maternelle, le français, l'autre paternelle, l'espagnol. Le véritable déclic pour moi a été de rencontrer l'ancien français», déclarait Bernard Quemada en 1994 à la toute première Journée des dictionnaires. L'auteur, fondateur de la lexicologie et de la lexicographie modernes, s'est éteint mardi 5 juin.De ces premières stimulations suivies d'une formation d'exception, naîtrait la passion de la lexicologie et de ces ouvrages singuliers que sont les dictionnaires. Il en deviendrait, à la fin des années 1960, le spécialiste incontesté. Fondateur des Cahiers de lexicologie en 1968, tous les chercheurs se souviennent qu'il fut pionnier en matière informatique et qu'en 1971, il faisait ainsi venir au service du TLF le célèbre Gamma Bull 61, l'un des plus gros ordinateurs du monde.Sponsorisé par TicketacQuel est son parcours? Né le 13 juin 1926 en Espagne, à Saint-Sébastien, Bernard Quemada fait ses études au lycée Chaptal puis, après une licence de lettres à la Sorbonne, diplômé de l'Institut des professeurs de français à l'étranger, il soutient sa première thèse sous la direction du Professeur Wagner en 1949, avec pour thème Le vocabulaire de la galanterie dans les romans mondains (1640-1710). Il est alors chargé de cours à l'Institut des Professeurs de français à l'étranger puis à l'Institut de Phonétique à la Sorbonne, en 1950, avant de devenir assistant à la Faculté des lettres de Besançon.Dans le même temps et jusqu'en 1958, il sera chargé de Conférences aux ENS de Fontenay et de Saint-Cloud, puis à partir de 1957 maître de conférences et enfin professeur à l'Université de Besançon. Du monde entier viendront alors étudiants et savants, Roland Barthes par exemple, pour se former à cette discipline novatrice: la lexicologie. Sous la direction de Georges Matoré, il soutient sa thèse d'État en 1967, donnant lieu à un ouvrage majeur: Les dictionnaires du français moderne (1539-1863). Professeur titulaire de linguistique française à la Sorbonne, il installera à Paris 13 un laboratoire abritant d'impressionnantes machines propres à traiter les grands corpus. En 1977, il crée et dirige l'Institut National de la langue française du CNRS sis à Nancy, fédérant de nombreux laboratoires de recherches dont celui en charge du Trésor de la langue française, qu'il dirige.Nommé en 1989, auprès du Premier ministre à la tête du Conseil supérieur de la Langue française, Directeur d'études de l'École pratique des Hautes études dès 1975 avec pour thème le développement moderne du français, Bernard Quemada n'a cessé de donner un élan remarquable et international à la recherche sur le lexique français.Co-directeur dès 1990 avec son élève Jean Pruvost, de collections chez Honoré Champion, il y dirige l'étude sur Les Préfaces du Dictionnaire de l'Académie française (1694-1992) et Le Dictionnaire de l'Académie française, une institution à laquelle il rendait scientifiquement hommage en tant que «pièce maîtresse du patrimoine intellectuel de la France».Dans son salon, est exposée une impressionnante paire de ciseaux, souvenir de son père tailleur et couturier: dans son sillage, c'est à la langue française que Bernard Quemada, très attentif au soutien que lui apportait son épouse Gabrielle Quemada, aura donné ses plus beaux vêtements, en honorant nos dictionnaires, «patrimoine héréditaire incarné dans des réalisations d'une infinie variété», tout en ouvrant la voie à la lexicologie et lexicographie du XXIe siècle. Autres articles France : Macron au plus bas des sondages, seuls 3 Français sur 10 convaincus par...

Le Président philippin embrasse une femme mariée en public et crée la polémique

Tariq Ramadan reconnait avoir eu des relations sexuelles "consenties" et échappe à une 3e mise en examen

Tariq Ramadan : ont-ils déjà réussi à le démolir ?

Eruption au Guatemala : 69 morts et des cendres à perte de vue

Le Figaro