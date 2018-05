Le général Mokoko assume sa stratégie du silence au premier jour de son procès

Interdite de salle d’audience lundi 7 mai au matin, la presse a finalement été autorisée à rentrer au procès du général Jean-Marie Michel Mokoko, à Brazzaville. L’interdit initial aurait constitué « un excès de zèle » des forces de sécurité présentes sur place, d’après les autorités. Jean-Marie Michel Mokoko, quant à lui, s’est vu notifier son acte d'accusation : « atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat, détention illégale d’armes et munitions de guerre et incitation au trouble à l’ordre public ». Comme annoncé, l’accusé et ses avocats ont décidé de se taire. Ils estiment qu’en tant que dignitaire de la République, élevé à ce grade par décret en 2001, l’ex-candidat à la présidentielle est protégé par une immunité, un argument déjà rejeté à deux reprises par la Cour suprême.