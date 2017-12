Le gouvernement à l'épreuve de la reddition des comptes: Pari réussi

Comme un coup de massue sur la tête des pourfendeurs de la traque des biens mal acquis, de la reddition des comptes et de la transparence, le communiqué détaillé du gouvernement faisant état du recouvrement de plus de 150 milliards de F. CFA de 2012 à seulement 2015 , l'aura été . Les fonds détournés et dissimulés dans des paradis fiscaux n'auront pas attendu des décennies, comme c'est le cas dans d'autres pays comme le Nigeria, avant d'être recouvrés et remis dans les caisses de l'Etat du Sénégal. Cette sortie du gouvernement aura sonné le glas de tous ceux qui pensaient comme les anciens voleurs de la république et acolytes , que cet argent s'est volatilisé dans les méandres de la comptabilité publique et que ce gouvernement aura vécu les travers qu'il dénonçait et pour lesquels SEM MACKY aura institué la rupture à travers la gestion sobre et vertueuse.



Aujourd'hui, la preuve que de la reddition des comptes est impersonnelle et applicable à ceux d'hier et au pouvoir actuel , est administrée par le gouvernement de SEM Macky SALL lui-même, qui a rendu compte fidèlement aux sénégalais sur les montants recouvrés et ceux en cours.. Cet exercice est d'autant plus appréciable qu'il decrit de maniere claire, précise et limpide le montant recouvré et les instruments par lesquels cet argent a atterri dans les caisses de l'Etat â travers exactement des lois de finance rectificative et des lois de règlement.



Ce montant recouvré de plus de 150 milliards est traçable, contrôlable et son utilisation n'est sujet à aucune difficulté de contrôle. Il confirme le succès à la fois de la traque des biens mal acquis et de la reddition des comptes, légitimise l'option irréversible de bonne gouvernance économique et de la transparence initiée par SEM MACKY SALL, confirme les déclarations de Madame Aminata Touré et met en exergue l'expertise tangible et avérée des magistrats et des corps de contrôle de l'Etat. Comment arriver en si peu de temps à recouvrer une pareille somme sans volonté politique affichée ? Comment arriver en si peu de temps à un tel résultat, sans courage politique eu égard aux lobbies et aux puissants seigneurs de la délinquance financière.? Mais aussi, comment arriver à un tel résultat en si peu de temps sans des magistrats chevronnés experts dans le domaine et profondément acquis à la cause républicaine ?



Il a donc fallu de la volonté et du courage politiques aux autorités qui n'ont ménagé aucun effort, interne et international, pour retourner aux sénégalais l'argent spolié de façon éhontée. Cette prouesse aurait été impossible aussi, sans l'expertise et le courage des magistrats et autres agents de l'Etat.



Pour autant que cette sortie éclaire la lanterne des sénégalais, elle ne suffira point face à la malhonnêteté ambiante , elle ne suffira pas aux politiciens, amuseurs de galerie, aux vendeurs de sable et d'illusions, ni même aux théoriciens adeptes de la controverse stérile, aux marchands d'utopies révolutionnaires , qui s'arc-bouteront sur l'utilisation évidente de cet argent. Mais elle suffira au peuple sénégalais honnête et juste et qui sait faire la différence entre la vérité et le mensonge. Le peuple est avec ce regime qu'il s'est librement choisi en 2012 et de façon écrasante, simplement parce que celui-ci, lui a dit la vérité, face à ses interrogations légitimes. C'est le moment de féliciter SEM MACKY SALL , Président de la république du Sénégal pour le respect de son engagement à ne point pactiser avec les forces de la mal gouvernance et pour avoir inscrit son mandat sous le sceau de la gouvernance sobre et vertueuse. Nous félicitons Madame Aminata Touré pour le rôle de premier plan assumé avec courage , engagement et fidélité aux idéaux de bonne gouvernance et ce malgré les obstacles et autres résistances contre l'instauration d'un nouvel ordre économique, initié par SEM. MACKY SALL.



Cheikh Ndiaye

CONSEILLER TECHNIQUE À LA PRÉSIDENCE DE LA REPUBLIQUE