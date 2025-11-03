Le gouvernement lance le recrutement de 500 enseignants-chercheurs pour renforcer les universités publiques

Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation a annoncé le lancement d’un recrutement exceptionnel de 500 enseignants-chercheurs, chercheurs et formateurs dans les établissements publics d’enseignement supérieur (EPES). Cette décision, autorisée par le Premier ministre, vise à renforcer les effectifs dans les universités et écoles publiques du pays.



Selon la note signée par le ministre Pr Daouda Ngom, « la répartition des quotas par établissement est désormais effective, tout comme la détermination des filières et profils de poste à pourvoir. Les établissements sont ainsi invités à procéder, sans délai, au lancement des appels à candidatures afin de permettre aux futurs recrutés d’entrer en fonction à partir de janvier 2026. »



Le communiqué précise que « ce recrutement prend également en compte les postes dormants liés à des départs à la retraite, des décès ou des démissions dans les différents établissements publics d’enseignement supérieur. » Les universités concernées incluent notamment « l’UCAD, l’UGB, l’UASZ, l’UAD, l’UIDT, l’USSEIN, l’UAM et l’UN-CHK, ainsi que les écoles et instituts comme l’EPT, l’ENSA et les ISEP de Diamniadio, Matam, Thiès, Bignona, Richard-Toll et Mbacké. »



Le ministre a insisté sur la nécessité de garantir la « transparence, le mérite et la compétence » tout au long du processus de sélection, conformément aux instructions du Premier ministre.