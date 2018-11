Le héros malien, Mamadou Gassama offre une luxueuse résidence à son père en plein cœur de Bamako

Alors qu’il n’était qu’un simple migrant et sans papier ayant risque sa vie en traversant la mer passant par la Libye ou les tueries et des trafics humains sont récurents, Mamadou Gassama, grâce a son courage et sa détermination qui lui ont permis de sauver un enfant sans défense au 4e étage d’un immeuble en France, est passé d’un simple migrant sans papier a un citoyen régulier français.



Outre l’acquisition de la nationalité française le héros et "spider man" comme on l’a surnommé a intégré immédiatement sur instruction du président français Emmanuel Macron les sapeurs-pompiers de la ville Parisienne, devenant ainsi un fonctionnaire d’état.



Juste quelques mois après ce changement radicale du désormais Franco-malien, le natif de la banlieue de Bamako a offert une très belle maison a son père en plein cœur de la ville de Bamako alors qu’il vivait jusqu’ici dans une maisonnette très modeste.



Par la suite un proche de la famille Gassama a affirmé que le héros malien compte construire une école primaire dans son village natal, à Yaguiné, à l'ouest du Mali,.dans les années a venir.



avec maliweb