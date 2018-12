Le jihadiste français Peter Cherif, proche des frères Kouachi, arrêté à Djibouti

Il était en fuite depuis 2011. Abou Hamza a été arrêté à Djibouti le 16 décembre. Figure tutélaire de la sphère jihadiste, par ses faits d'armes, il fait depuis longtemps autorité chez les jihadistes français. Plus connu sous le nom de Peter Chérif, ce proche des frères Kouachi est un des possibles commanditaires de l’attaque contre Charlie Hebdo qui a eu lieu le 7 janvier 2015.



Un passage par l'Irak et le Yémen



Agé de 36 ans, il était l'un des terroristes les plus recherchés au monde. Délinquant de droit commun converti à l'islam, il a été au début des années 2000, sous l'impulsion de Boubaker El Hakim l'un des tout premiers à rejoindre l'insurrection irakienne après l'invasion américaine.



Capturé en 2004 par les forces irakiennes, il parvient à s'échapper de la prison d'Abou Ghraïb, une évasion rocambolesque… Plusieurs dizaines de terroristes parviennent à s'enfuir. De retour en France, il est rattrapé par la justice, mais là encore il disparaît avant d'être condamné lors du procès de la filière des Buttes Chaumont en 2011.



Une relation des frères Kouachi et d'Amedy Coulibaly



Mais, les services de renseignement retrouve sa trace au Yémen, il serait alors devenu cadre au sein d'AQPA, al-Qaïda dans la Péninsule arabique. C'est dans ce contexte qu'il aurait été rejoint par son ami d'enfance, Chérif Kouachi, auteur avec son frère de l'attentat contre Charlie Hebdo, en janvier 2015. Tous deux s'étaient d'ailleurs réclamés d'al-Qaïda dans la péninsule arabique.



La police soupçonne également Peter Chérif d’avoir été en contact avec Amedy Coulibaly, l’auteur de l’attaque de l’Hyper Cacher à Vincennes, deux jours après celle de Charlie Hebdo.



Peter Chérif serait en garde à vue, dans l'attente de son extradition vers la France. Il pourrait être inculpé dans l'enquête sur l'attentat contre Charlie Hebdo dont l’instruction est quasiment bouclée. A ce stade 15 personnes ont été mises en examen, et sur le plan procédural il pourrait être délicat de garder en détention provisoire certaines personnes incarcérées depuis quatre ans. Les juges anti-terroristes souhaitent que le procès se déroule en 2020.



Les magistrats vont donc devoir agir très vite pour que Peter Chérif, possible commanditaire des attentats de Charlie et de l'Hyper Casher soit dans le box des accusés.