Le journaliste Adama Gaye a commis de nouveaux avocats étrangers pour renforcer sa défense

Le détenu qui semble avoir ravi la vedette à Khalifa Sall à la Maison d’arrêt et de correction de Rebeuss, ne compte pas laisser les autorités l’y retenir.



Pour échapper à une condamnation pour offense au chef de l’Etat, le journaliste Adama Gaye a commis des avocats étrangers pour mieux blinder sa défense.



Selon le journal L’AS, en plus des avocats sénégalais, d’autres avocats africains et européens sont dans le dossier pour plaider en faveur du journaliste. Une rencontre entre ses avocats est prévue ce vendredi.



Adama Gaye a été arrêté et placé sous mandat de dépôt depuis le 31 juillet 2019 pour offense au chef de l’Etat, suite à ses publications sur sa page Facebook jugées insultantes envers le président de la République. Il était jusqu’ici représenté par un pool d’avocats composé entre autres de Mes Khouraïchi Ba et Seydou Diagne.