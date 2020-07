Le journaliste Bacary Cissé se dit menacé par la Fédération sénégalaise de football

Ça sent le roussi entre le journaliste Bacary Cissé et la Fédération sénégalaise de football (Fsf). Les révélations faites par le journaliste sportif du journal record, sur la dernière réunion du comité exécutif de la Fsf agacent le service Me Augustin Senghor.



Ces dernières qui ont, en effet, fait un communiqué pour démentir certains points concernant l’article du journaliste Bakary Cissé. Le journal record estime que le communiqué de la FSF se termine par une menace à peine voilée de « donner toute suite de droit pour mettre fin à cette situation ».



Le canard sportif affirme aussi que le projet de la FSF serait de faire tracer les appels du journaliste Bakary Cissé pour démasquer son ou ses informateurs. Le journal termine en précisant que son journaliste n’a aucune intention de nuire à quiconque.



Pour rappel, le journaliste a donné l’information selon laquelle lors de cette réunion, les échanges ont cependant volé bas. Surtout lorsque la question des dettes de la Ligue qui s’élèveraient à 300 millions FCFA y a été abordée. Il a affirmé qu’il a eu une prise de bec entre Abdoulaye Sow, 2e vice président de la FSF et président de la Ligue Amateur et Me Senghor.



Poursuivant, le journaliste affirme également que Abdoulaye Sow a dit au président de la FSF qu’il devait mettre la main à la poche, puisqu’il a lui-même donné son aval pour accompagner la LSFP. Donc, de facto, le transfert de crédit doit être fait. Il a aussi abordé d’autres points comme la subvention du Jaraaf pour représenter le Sénégal en coupe CAF.