Le leader de Pastef explique les circonstances de son arrestation

Le leader de Pastef, Ousmane Sonko a été interpellé ce vendredi par la gendarmerie et conduit à la Section de recherches. Un peu avant son arrestation, il a expliqué son accrochage avec des éléments supposés appartenir aux Renseignements.



« À mon retour de la prière du vendredi, ce 28 juillet 2023, des agents des renseignements généraux postés devant mon domicile 24 heures sur 24 se sont mis à me filmer. J’ai arraché le téléphone et demandé à la personne de le déverrouiller et d’effacer les images qu’elle a prises, ce qu’elle refusa. Présentement, une forte équipe de la gendarmerie fait le guet devant mon domicile, comme vous pouvez le voir, et semble prête à en defoncer la porte », a-t-il écrit sur ses Réseaux.



Avant de poursuivre : « Je rappelle aussi que ces mêmes FDS m’ont volé des biens constitués de 4 téléphones portables, d'un ordinateur MacBook Pro, de mon arme avec l'autorisation afférente, d'une valise contenant des habits et d'une somme de deux millions de francs cfa, lors de mon kidnapping à Koungheul ».



Le leader de Pastef a terminé son message par appeler le peuple à se tenir prêt. « Je demande au peuple de se tenir prêt pour faire face à ces abus sans fin », dit-il