Le lutteur Boucher Ketchup poursuivi en justice pour diffamation par son manager

Le lutteur sénégalais Mamadou Camara, plus connu sous le nom de Boucher Ketchup, a été traîné en justice par son propre manager, Djiby Wade, responsable de l’écurie Mor Fadam. Selon le journal Record, qui révèle l’information, le manager accuse son poulain de l’avoir diffamé dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux.



Dans cette vidéo, Boucher Ketchup se plaint d’avoir été réveillé à l’aube par un appel de Djiby Wade, lui réclamant 10 % des revenus de son prochain combat de MMA (Mixed Martial Arts) face à Zoss, prévu en mai prochain en Côte d’Ivoire. Le lutteur affirme que ce combat n’a aucun lien avec la lutte traditionnelle sénégalaise et qu’il ne sera pas organisé sous les couleurs de l’écurie Mor Fadam ni sous la licence de la Confédération nationale de lutte (CNG).



« Je suis dans l’arène depuis 1972, mais je n’ai jamais eu aussi honte de toute ma vie. Un de mes lutteurs, Mamadou Camara dit Boucher Ketchup, que je n’ai ni vu ni entendu depuis six mois, a posté une vidéo dans laquelle il salit mon nom », a déclaré Djiby Wade, visiblement très affecté par cette affaire.



Une vidéo supprimée, mais des dégâts déjà causés



Le manager dément les accusations portées contre lui et assure ne pas réclamer de pourcentage sur ce combat de MMA. « Je n’en revenais pas quand j’ai regardé la vidéo. J’ai une famille, j’ai des enfants, et je n’accepte pas que mon image soit ternie. Sachant qu’il a fait une gaffe, il a supprimé la vidéo, mais le mal était déjà fait », a-t-il expliqué, cité par Record.