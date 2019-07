Le maire Talla Sylla plaide pour que Thiès devienne une seule commune

Le décret 2008-1344 du 20 novembre 2008 signé par le président Abdoulaye Wade a consacré la naissance de trois communes d’arrondissement, devenus des communes de plein exercice à coté de la ville de Thiès, 70 km à l'est de Dakar.



Il s’agit de la commune d’arrondissement de Thiès-Nord, Thiès-Est et Thiès-ouest. Cette situation a créé d’énormes problèmes dans la distribution des compétences. Ce qui rejaillit négativement sur le processus global de développement local.



« Ce que nous souhaitons, c’est que Thiès redevienne une commune", a dit Talla Sylla au lancement du démarrage de l’installation de 3.000 lampadaires solaires, sur l’avenue du docteur Guillet aux confins de la cité Ibrahima Sarr et du quartier Aiglon.



« Je suis interpellé pour l’éclairage de certains axes, alors qu’ils ne relèvent pas de ma compétence, parce que les gens ignorent qui gère quoi. Si nous avions un seul maire, ils sauraient à qui s’adresser", poursuit-il, non sans relever qu’un tel problème ne se pose pas dans d’autres villes du pays.



Il suggère que Thiès et la commune environnante de Fandène, en plus d’autres communes voisines, forment une ville, pour mutualiser leurs compétences, conformément à la phase 2 de l’Acte trois de la décentralisation, qui prévoit des pôles territoires.