Le maire de Dionwar et ses co-accusés déférés demain mardi devant le pool judiciaire

Les choses se corsent contre le maire de Dionewar, Lassana Sarr et les six autres suspects. Selon nos confrères de Seneweb, les mis en cause seront déférés demain mardi au Pool judiciaire financier de Dakar, sauf changement de programme, la même source annonce que Lassana Sarr est toujours en garde à vue dans les locaux de la brigade territoriale de Foundiougne.



Arrêté depuis samedi, il est poursuivi pour les délits d’association de malfaiteurs, trafic de migrants, mis en danger de la vie d’autrui et escroquerie.