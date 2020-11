Le médecin personnel de Diego Maradona inculpé pour homicide involontaire

Selon TN-Todo Noticias, des perquisitions avaient eu lieu ce dimanche matin au domicile et à la clinique de Leopoldo Luque, le médecin de Diego Maradona. La procédure avait été enclenchée sur décision du juge, après l'audition des filles (Giannina, Dalma et Jana) de Diego Maradona. Ces dernières s'interrogent sur le rôle du médecin de famille, qu'elles accusent de négligence envers leur père. Après ces perquisitions, l'agence Telam a informé que Leopoldo Luque a été inculpé pour homicide involontaire.



La justice argentine essaye de déterminer s'il y a eu oui ou non négligence, imprudence ou toute irrégularité dans les soins prodigués à l'ancien joueur de Naples.



Ses filles ont notamment demandé de connaître en détails ce qui avait été administré à Diego Maradona dans les semaines ayant précédé sa mort, qui a ému le monde entier. D'autant que l'ancien joueur avait été opéré, quelques jours plus tôt, d'un hématome sous-dural.



Avec RMC Sport