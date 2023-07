Le message d'Amadou Ba envers les « Lionnes » : « le Sénégal doit revenir sur le podium et remporter l’AfroBasket »

En partance pour l’Afrobasket féminin, prévu du 28 juillet au 5 août à Kigali (Rwanda), les « Lionnes » ont reçu le drapeau national, hier lundi, à la Primature des mains du Premier ministre et ministre des Sports, Amadou Ba.





Délivrant le message du chef de l’Etat, le premier ministre a réitéré le soutien du peuple sénégalais derrière l’équipe nationale. Amadou Ba exhorte les « Lionnes » d’aller plus loin dans la compétition.



« Ne nous y trompons pas, cette compétition sera très rude. Et cela, dès les matchs de poules qui vous opposeront, dans un même groupe, à des sélections coriaces (le Mali et l’Ouganda) qui se sont bien préparées, et qui mettront tous les atouts de leur côté pour une qualification au second tour. Mais, je suis convaincu, connaissant vos encadreurs et vos dirigeants, que vous mettrez tout en œuvre pour aller le plus loin possible dans cette compétition et la remporter, quelle que soit, par ailleurs, l’adversité d’en face ».





Finaliste en 2019 et demi-finaliste lors de la précédente édition (2021), le PM demande à l’équipe du Sénégal de faire beaucoup plus de rigueur à l’Afrobasket féminin.





« L'Afrobasket, Vous l’avez remporté onze (11) fois. On peut donc dire, sur cette base et de façon péremptoire, que vous en avez l’expérience, et que vous en maitrisez les tenants, les aboutissants et autres subtilités et paramètres techniques. Vos entraineurs et beaucoup parmi vous connaissent suffisamment cette compétition, pour avoir participé à plusieurs campagnes similaires. Cependant, malgré ces atouts qui sont indéniables et incontestables, le Sénégal peine à reconquérir ce trophée, et cela depuis 2015. Je considère, pour ma part, que cette situation n’est pas due à un déficit de travail ou un manque de motivation. En vérité, se maintenir au sommet, aussi longtemps que nous l’avons fait, n’est pas chose facile. Il y a aussi que nos adversaires ont appris de nous et se sont bien préparés en conséquence ».





L’actuel ministre des sports demande aux « Lionnes » de rentrer avec le trophée. « Le Sénégal doit revenir sur le podium et remporter l’Afrobasket Féminin 2023. Continuons, donc, à faire preuve de rigueur, de discipline et de force de caractère pour effacer la période infructueuse qui nous sépare de 2015, année de notre dernier sacre. Nos valeurs cardinales de « Jom », de « Fitt », de « foula ak fayda » doivent s’exprimer à Kigali. Tous ensemble, c’est connu, nous faisons une entière confiance à vos entraineurs, Moustapha Gaye et son équipe, qui sont pétris de compétences et d’expérience. Mais, nous avons, surtout, une confiance absolue en vos talents et votre détermination ».