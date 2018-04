Le ministère de l'Education prévoit de prolonger l'année scolaire pour...

Pour sauver l'année scolaire, le ministère de d'Education est en train de mûrir un plan face aux grèves des enseignants qui ont fini de jeter le doute sur la validité de ladite année.



Le secrétaire général du département de l'Education a révélé ce mardi que leurs services ont commencé à penser à l'alternative de prolonger l'année scolaire depuis plusieurs mois. "Nous avons commencé à faire le pointage des jours de grève depuis trois mois, pour voir qui sont les professeurs qui partent en grève. On a pu définir le nombre d'heures à rattraper avec cette grève et établi un plan de travail que nous allons soumettre à tous les acteurs concernés", a dit la madame Khady Diop Mbodj avant d'ajouter : "s'il le faut, nous allons prolonger l'année scolaire pour permettre aux élèves de rattraper ce qu'ils ont perdu en temps et de pouvoir faire leurs examens sans être handicapés par les grèves".