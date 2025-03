Le ministre, Alioune Badara Dione annonce son boycott de la TFM

Les propos jugés injurieux de Badara Gadiaga envers Amadou Ba, vice-président de l’Assemblée nationale et le Premier ministre Ousmane Sonko lors d’une émission à la TFM continuent de susciter polémique et indignation aussi bien chez la classe politique que chez les citoyens lambda.

Après le communiqué du Pastef, interpellant les organes de régulation du secteur de la presse sur de telles dérives, c’est autour du ministre de la Microfinance et de l’Économie Sociale et Solidaire du Sénégal, Alioune Badara Dione d'entrer dans la danse.



Dans un post sur X, il a annoncé son boycott de la chaine TFM, en raison de ce qu’il qualifie de manque de respect vis-à-vis du Premier ministre Ousmane Sonko et l’honorable Amadou Ba.

Il a déclaré qu’il ne participera plus à leurs programmes tant que des excuses publiques ne seront pas présentées.

« Face au mépris et la complicité des membres permanents de l'émission, j'ai décidé de boycotter cet organe jusqu'à ce qu'il accepte de s'excuser publiquement des injures à l'endroit du Premier ministre Ousmane Sonko et de l'honorable Amadou Ba », lit-on sur la publication.