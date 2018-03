Le ministre Alioune Sarr annonce la commercialisation de l'huile d'arachide et 300 mille tonnes de...

L'Etat du Sénégal s'est engagé à commercialiser l'huile d'arachide, pour permettre aux cultivateurs d'écouler leur production. En collaboration avec des huiliers et autres industriels, le ministre du Commerce a décidé de raffiner l'huile d'arachide.



"Nous avons décidé de créer les condition de mise en marché de l'huile d'arachide raffinée, par la mise en place de mécanisme de régulations des importations d'huile raffinée. La mise relation des artisans d'huile brute et des industriels, la détermination des différentes structures de l'huile brute et raffinée, mais également la conduite de campagne de communication pour promouvoir la consommation de l'huile d'arachide au Sénégal", a annoncé Alioune Sarr, au cours d'une rencontre avec les différents acteurs du secteur sur la commercialisation du produit.

Ainsi, le ministre du Commerce indique que 300 mille tonnes d'arachides vont être mises à disposition des huiliers pour produire 100 milles tonnes d'huile d'arachide pour les consommateurs sénégalais. Ce qui selon le ministre, va représenter un chiffre d'affaires de 100 milliards de Fcfa.



Le ministre Alioune Sarr ajoute que la qualité de l'huile d'arachide est meilleur que celle des huiles végétales qui viennent l'étranger. Et son prix va passer de 900 à 1000 francs le litre