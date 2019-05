Le ministre Alioune Sarr demande à Air Sénégal de s'approprier le projet MRO de l'AIBD

Venu présider la présentation du projet de création d'une Centre de maintenance et de réparation des avions (MRO) à l'Aéroport international Blaise Diagne (AiBD), le ministre du Tourisme et des Transports aériens a recommandé au Directeur général de la compagnie Air Sénégal Sa de faire de cette future infrastructure la sienne.

En effet, selon Alioune Sarr, le Sénégal ne peut pas se doter d'un tel centre sans l'implication de sa compagnie aérienne nationale et que la bonne maintenance et la réparation des avions d'Air Sénégal serait la meilleure image que le MRO de l'AiBD pourrait envoyer à ses potentiels clients. "Air Sénégal doit être au coeur de ce projet de Centre de maintenance. Non seulement en tant que client, mais aussi membre de la tour de table. J'espère qu'Air Sénégal fera de ce projet le sien", a-t-il déclaré en direction de monsieur Ibrahima Kane, qui remplace Philippe Bohn à la direction de ladite compagnie.



Le ministre des Transports aériens a également invité toutes les organisations établies au Sénégal telles que l'Agence nationale de l'aviation civile et de la Météorologie (Anacim) et qui sont alignées sur le plan international, à mettre l'ensemble de leurs compétences au service du projet de l'AiBD pour atteindre les objectifs.

Egalement présent à la cérémonie de présentation, le Directeur général de l'Anacim a affirmé que "la vocation du MRO de l'AiBD ne doit pas seulement se limiter au niveau régional ou sous-régional. Mais il doit avoir pour ambition de capter les marchés internationaux".



Alioune Sarr a félicité l'administration de l'AiBD pour la pertinence d'un tel projet qui va participer à faire du Sénégal un Hub aérien.