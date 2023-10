Le ministre de l’Agriculture, Samba Ndiobène Ka à l’assaut du bassin arachidier

Après avoir pris fonction à la tête du département de l’Agriculture, le ministre Samba Ndiobène Ka est allé sur le terrain à la rencontre des acteurs agricoles. Il a, en effet, entamé une tournée de deux jours dans le bassin arachidier. Et c’est à Batra Oualof, village situé dans la commune de Keur-Socé, département de Kaolack, qu’il a débuté son périple. Sur les lieux, le successeur de Aly Ngouille Ndiaye a visité un périmètre de manioc entretenu par un ex émigré du nom de Mouhamed Thiam.



M. Ka s’est ensuite rendu à Wack Ngounda où il a visité un périmètre de 07 hectares de maïs hybride. Avant de procéder à Thiamène Walo, dans la commune de Taïba Niasséne, à l’inauguration de la ferme agricole moderne de 10,5 hectares protégée par une clôture grillagée, doté d’un système d’irrigation goutte à goutte à travers un forage solaire de 60 m3/h réalisé à cet effet.



« Cette infrastructure, qui est l’une des onze (11) fermes agricoles villageoises réalisées dans les régions de Thiès, Kaolack et Diourbel participera à coup sûr à la création d’emplois, à la lutte contre l’exode rurale et l’émigration clandestine », a notamment déclaré le maire de Dahra. Selon lui, cette ferme, qui abrite également un bâtiment agricole composé de deux magasins et une aire de conditionnement, a été réalisée par le ministère de l’Agriculture, de l’Equipement rural et de la Souveraineté alimentaire à travers le Projet d’appui régional à l’initiative pour l’irrigation au Sahel (PARIIS) et l’Agence nationale pour l’insertion et le développement de l’agriculture (ANIDA) pour un coût global de plus de 140 761 736 millions FCFA.



Le ministre a invité la mairie de Taïba Niassène en relation avec tous les acteurs du projet à « poursuivre les efforts pour un appui et un accompagnement conséquent et permanent des bénéficiaires ». « Ensemble, participons à l’effectivité de la transformation structurelle de notre agriculture conformément à la vision du Chef de l’Etat », a lancé Samba Ndiobène Ka.



Ce dernier a bouclé sa journée de jeudi à Gandiaye, particulièrement dans le village de Thioupane, où il a visité un périmètre d’arachide et un autre maraîcher réalisé par PROVALE CV. Il a, enfin, ses remerciements aux autorités administratives et coutumières de Kaolack, aux élus territoriaux et organisations des producteurs ainsi qu’à toute la population du Saloum pour leur « parfaite collaboration ». Il termine sa tournée, ce vendredi, dans la région de Kaffrine.