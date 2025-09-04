Le monde de la mode perd Giorgio Armani, le maestro du minimalisme à l’italienne

Discrètement infatigable. C’est ainsi qu’on pourrait résumer Giorgio Armani. Loin de la flamboyance mercenaire d’un Karl Lagerfeld, qui travaillait pour plusieurs marques, ou de l’ambition affichée d’un Pierre Cardin, qui a bâti un empire multiple dépassant souvent le périmètre des vêtements, le vétéran de la mode transalpine a gardé le même cap dès le début de sa carrière. Une trajectoire au fil conducteur aussi fluide que l’allure de ses créations.



Le style Giorgio Armani est avant tout une allure allégée, dans un exercice de déconstruction du vêtement, qu’il tentait de ramener à son essentiel. Le couturier jouait sur le corps sans artifices imposants. Peut-être un vestige de sa connaissance de l’anatomie, acquise lors des études de médecine qu’il a entamées dans sa jeunesse.



Mais son regard sur la mode s’est formé ailleurs. Lui qui n’a jamais fait d’école de design, s’entraînait au dessin en autodidacte, à partir des croquis d’Yves Saint-Laurent. Puis il développe son univers créatif dans les années 1960 en tant qu’étalagiste chez Rinascente, le grand magasin milanais, avant de faire des débuts en tant que styliste chez Cerruti. Cependant, le jeune Armani a le sens des affaires et soif d’indépendance, alors en 1973, il crée une entreprise avec son compagnon, l'architecte Sergio Galeotti, disparu en 1985. D’abord comme consultant en style pour d’autres marques, puis présentant ses propres collections.



Propulsé par le cinéma

Peu à peu, il revisite les vestes, devenues plus déstructurées sous ses traits. Les costumes d’homme sont réalisés en tissus souples en main, empruntés au vestiaire féminin, qui donnent une certaine liberté à la garde-robe masculine. Les doublures disparaissent quasi totalement, ainsi que les épaulettes, le tout porté avec des pantalons sans pli.



Les images de Richard Gere dans American Gigolo, en 1980, ont d’ailleurs été un tournant dans sa carrière. Les scènes du personnage Julian Kaye, addict à la mode autant qu’aux dames fortunées, en train de s’habiller en Armani, sont devenues iconiques dans l’histoire du cinéma et ont contribué à la réputation du couturier italien aux États-Unis, ouvrant la voie à une visibilité internationale. En 1982, le magazine Times lui consacre sa couverture.



Mais avant même d’être propulsé par le cinéma, dès 1976, il se lance dans la mode pour les femmes, faisant le chemin contraire, proposant des coupes masculines aux lignes atténuées par le choix des tissus, qui n’entravaient pas les mouvements. Ce n’est d’ailleurs peut-être pas un hasard si la chorégraphe Pina Bausch portait essentiellement les vêtements de l’Italien. Par ce mélange de formes et matières, Armani proposait une autre vision de l’empowerment des femmes, bien avant que ce terme ne devienne à la mode.



Discrétion à toute épreuve

Armani était l’un des personnages de l’industrie de la mode. Son image athlétique et bronzée, presque toujours en t-shirt foncé, en train de saluer discrètement à la fin de chaque défilé, était devenu l’un des symboles de la fashion week milanaise. Tous attendaient pour voir comment son regard – bleu perçant – allait changer la mode, sans forcément la changer, apportant une modernité minimaliste et nonchalante, tant imitée. La palette de couleurs sobres de ses créations, dont le grège, ce mélange de gris et beige dont on a tendance à dire qu’il l’aurait « inventé », tellement il l’affectionnait, constituait une garde-robe à la fois quiet luxury et facile à porter – même si cela a pu parfois lui être reproché, d’une certaine austérité totalitaire.



Néanmoins, tout cela n’aurait pas fonctionné sans son regard de chef d’entreprise avisé. Les multiples lignes de sa maison ont à la fois construit une image Armani tout en proposant des produits dans différentes gammes et prix. Au total, plus de dix marques découlent de son nom, de Giorgio Armani à Emporio Armani, en passant par des parfums aux accessoires, dans un système de licences qui marche très bien. Les revenus des fragrances gérées par le groupe L’Oréal et par les lignes de lunettes produites par Essilor Luxottica sont d’ailleurs essentiels pour l’indépendance financière de la marque.



Mais le succès d’Armani dans différents domaines se doit aussi à un discours autour d’un univers, avec un mode de vie discret mais esthète, qui dépassait la garde-robe. « J’ai toujours voulu créer un style de vie Armani complet qui reflète mes idées, mon univers et qui peut s’appliquer à différents domaines, pas simplement la mode », disait le couturier au journal Le Monde en 2015.



Ainsi, le style épuré de Giorgio Armani a gagné des allures commerciales au-delà de la mode vestimentaire et des accessoires, avec sa marque Armani Casa, dédiée à l’univers de la maison, des hôtels à son nom à Dubaï ou Milan, et même son « Emporio Armani Caffè », dont la première adresse a ouvert ses portes à Paris en 1998. Des projets qui ont contribué à consolider l’image de bon goût qu’il a toujours cultivée, avec ses activités dans la mode ou ailleurs.



Toujours attiré par le monde de l’art, il dessine des costumes pour l’opéra, lors du montage de Cosi fan tutte de Mozart dirigée par Jonathan Miller à la fin des années 1990, produit Mon voyage in Italie, un documentaire signé Martin Scorsese, et côtoie souvent le monde du cinéma, notamment par le biais des stars qui incarnent ses créations. Mais il construit aussi un espace culturel, le Armani/Teatro, projet conçu par l’architecte Tadao Ando, qui devient l’une des vitrines de son univers.



Succession du maestro

Le couturier n’a pas laissé d’enfants ni d’héritiers directes. Alors comme pour tous les créateurs qui ont bâti un empire autour de son propre nom, la question de sa succession rôde depuis un moment. Ses nièces Roberta et Silvana Armani, ainsi que son neveu Andrea Camerana, ont parfois été évoqués pour prendre la relève. Mais Leo Dell’Orco, collaborateur à ses côtés depuis 1977, peut aussi jouer un rôle dans la suite, notamment par le biais de la fondation crée en 2016 et dont il siège au conseil. Le chef du bureau du style masculin est même venu saluer les journalistes aux côtés d’Armani à la fin d’un défilé en 2021, alimentant les rumeurs.



Car la particularité de la maison Armani est le fait d’avoir su rester indépendante des grands groupes. Giorgio a toujours été seul maître de son destin. Une semaine avant sa disparition, le créateur a évoqué ouvertement la suite de son entreprise. « Mon plan de succession consiste à transférer progressivement les responsabilités que j'ai toujours assumées à mes proches, comme Leo Dell’Orco, aux membres de ma famille et à l'ensemble de l'équipe de travail », a-t-il déclaré à How To Spend It, le supplément du Financial Times. « J'aimerais que la succession soit organique et ne soit pas un moment de rupture », a ajouté Giorgio Armani.