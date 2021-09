Le monde en extase devant le premier coup de génie de Messi avec le PSG, l'Espagne rouge de honte après l'humiliation du Real

Leo Messi fait la couverture dans le monde entier



«Merci Messi», «Messi beaucoup», «un Messi magique», «Messi renverse Pep Guardiola»... Lionel Messi fait la Une dans le monde en ce mercredi matin. Lors du succès de prestige du PSG face à Manchester City (2-0), l'Argentin a sorti de son chapeau de magicien un coup de génie. Une caresse dans la lucarne, son premier but sous le maillot parisien qui a mis le feu à un Parc des Princes en ébullition hier soir.





David contre Goliath



Le petit poucet, le Sheriff Tiraspol, a créé la surprise en renversant le Real Madrid (2-1). Une défaite vécue comme une humiliation par la presse espagnole. Le Mundo Deportivo, média pro catalan, se moque des Madrilènes en titrant, «le Real Madrid arrêté par le Sheriff». Même jeu de mot en couverture du quotidien AS, «le Sheriff applique sa loi». Alors que pour Marca, on parle de «catastrophe». Les murs du vestiaire madrilène ont dû trembler hier soir.



L'Italie crie au scandale



Un carton rouge dès la demi-heure de jeu et un penalty au bout du temps additionnel ont permis à l'Atlético de Madrid de l'emporter face à l'AC Milan (2-1). En ce mercredi matin, c'est un sentiment de vol qui règne en Italie. «L'AC Milan volé», écrit la Gazzetta dello Sport. À noter le but d'Antoine Griezmann qui a permis aux Colchoneros d'égaliser. Un but important pour le Français qui lui permet de relancer son histoire d'amour avec l'Atlético.