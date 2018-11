Le mouvement "Karim Président" prépare une "grande mobilisation"

Plus que déterminé pour le retour à Dakar de leur candidat à la présidentiel, le Secrétaire général du mouvement "Karim Président", Ousmane Diouf a annoncé une grande mobilisation pour dire "non au régime dictatorial de Macky Sall" et "dénoncer les manquements notés sur le fichier électoral".



"Nous nous sommes réunis, membres et sympathisants de Karim Wade pour dire à la population de se tenir prête; car Karim Meissa Wade va bientôt effectuer son retour, qui a toujours était une demande sociale", a dit Ousmane Diouf.



Selon lui, depuis "l'exil forcé" du fils de Wade au Qatar, certains électeurs avaient leur cartes d'identités et ne se trouvaient pas sur le fichier et aujourd'hui, d'autres ont reçu leurs cartes et ne sont pas sur le fichier électoral et ne peuvent pas voter, déplore-t-il. "Le processus électoral a été saboté depuis belle lurette", pense-t-il.