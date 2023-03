Le mouvement contre la réforme des retraites se prépare à «mettre la France à l'arrêt»

L'intersyndicale promet un mouvement « massif, inédit et inoubliable ». Alors que le projet de réforme des retraites continue à être débattu au Sénat, la CGT entend faire de ce mardi 7 mars une véritable journée morte. Une manière de durcir le ton face à un exécutif qui fait la sourde oreille. La CGT et Solidaires ont déjà appelé à des grèves reconductibles se basant sur l'impopularité croissante du texte parmi la population. Selon un sondage réalisé au début du mois, 72% des Français sont opposés au projet de loi, contre 66% en janvier.



Dans le secteur des transports, la circulation des trains en France sera « très fortement perturbée » mardi, pour les TGV comme pour les TER, et « très perturbée » dans le métro et le RER en Ile-de-France, à l'occasion de la sixième journée de grève nationale contre le projet de réforme des retraites, selon la SNCF et la RATP. Du côté du Thalys, « le trafic sera perturbé et tous les clients ont été prévenus », a indiqué samedi soir une porte-parole.



La Direction générale de l'aviation civile (DGAC) a demandé aux compagnies de réduire leurs programmes de vols le mardi et le mercredi, de 20% à Paris-Charles-de-Gaulle et de 30% à Paris-Orly, Beauvais, Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Marseille, Montpellier, Nice et Toulouse.



Les routiers ont quant à eux déployé des barrages filtrants dès ce lundi matin. « Le but n'est pas de bloquer les véhicules du Français lambda, mais de bloquer les stocks, expliquait dimanche à RFI Patrice Clos, de la Fédération nationale des transports et de la logistique - Force Ouvrière. Si vous bloquez les camions, vous bloquez l'économie. »



Coupures ciblées, raffineries bloquées

La CGT a également appelé à la grève reconductible dans les raffineries, avec pour objectif de « bloquer l'ensemble de l'économie », au niveau de la production, de la distribution et de l'importation de carburant, selon la CGT-Chimie. Les expéditions de carburants sont bloquées à la sortie de « toutes les raffineries » ce mardi matin, a affirmé à l'AFP la CGT-Chimie.



Autre maillon, les avitailleurs ou « pompistes du ciel », chargés d'approvisionner les avions, sont également appelés à la grève dans les aéroports de la France entière. Toute la branche pétrole et chimie est appelée à faire grève, y compris dans le secteur pharmaceutique.



Dans ce secteur de l'énergie, le mouvement a démarré dès vendredi après-midi à l'appel de la CGT. Dimanche, en début d'après-midi, les réductions de production atteignaient près de 5 000 mégawatts, soit l'équivalent de cinq réacteurs nucléaires. Le mouvement « a vocation à s'étendre [...] a minima jusqu'au 7 et a maxima jusqu'à la gagne », avait averti samedi Sébastien Ménesplier, secrétaire général de la CGT Énergie. Il a promis « une semaine noire dans l'énergie », avec coupures ciblées, blocages, occupations, et toujours « des opérations Robin des Bois » à destination de la population (comme la coupure des radars routiers).



Trois des quatre terminaux méthaniers qui permettent d'importer du gaz naturel liquéfié (GNL) en France ont été mis à l'arrêt pour « sept jours », a indiqué ce lundi soir la CGT Elengy, filiale d'Engie. Deux de ces terminaux sont situés à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône), le troisième à Saint-Nazaire. Leur arrêt bloque l'alimentation en gaz du réseau de distribution GRTgaz, le déchargement des navires méthaniers et le remplissage des citernes de GNL. Le quatrième terminal, opéré à Dunkerque par le groupe belge Fluxys, doit entrer en grève pour 48 heures à compter de mardi matin.



Dans l'industrie, l'appel à la grève dans l'ensemble de la métallurgie et notamment chez les géants du secteur : aéronautique, automobile et sidérurgie sont toutes concernées par une grève que le syndicat de branche espère voir reconduite. Les syndicats CGT de Thales, Valeo, Stellantis, ArcelorMittal, Forvia, Airbus, Safran et Renault ont notamment appelé à se mobiliser. Les différentes industries de la métallurgie emploient quelque 1,5 million de salariés. Dans le secteur de l'agroalimentaire, la CGT appelle les grands sucriers français à se mettre à l'arrêt à partir de mardi.



Pour ce qui est de l'éducation, le Snuipp-FSU, premier syndicat dans les écoles, prévoit plus de 60% de grévistes en maternelle et élémentaire. « On ne pensait pas que certains collègues seraient prédisposés à rejoindre mobilisation dès leur retour de vacances. On ne sait pas comment ça tiendra cette semaine, mais on sent une forte mobilisation. Ça ne s'arrête pas », constate Guylaine David, porte-parole du Snuipp-FSU.



À l'inverse, pas de chiffres attendus pour les collèges-lycées, les enseignants du second degré n'étant pas tenus de se déclarer grévistes 48 heures avant. Toutefois, les perturbations dans l'ensemble des établissements s'annoncent fortes. Les sept principaux syndicats enseignants ont en effet appelé à « fermer totalement les écoles, collèges, lycées et services » le 7 mars. Des blocages sporadiques par des lycéens sont également attendus. Idem dans les facs, où la mobilisation peine à décoller. Les organisations étudiantes et lycéennes ont appelé à « durcir le mouvement » contre la réforme avec une journée de mobilisation de la jeunesse le 9 mars.



Ces blocages et grèves arrivent après des mois et de travail de propositions des syndicats qui ne se sentent pas écouter par le gouvernement d'Elisabeth Borne. « On a fait énormément de propositions, aucune n'a été écoutée par le gouvernement et de toute manière tant que le gouvernement n'entendra pas, affirme Patricia Drevon, secrétaire confédérale Force ouvrière. Donc aujourd'hui, on durcit le mouvement, on monte clairement d'un cran […] parce qu'il semble que le gouvernement, il n’y a que ça qu’il va finir par comprendre. » « Puisqu'ils restent sourds et aveugles à 2 millions de personnes dans la rue à un moment donné, il faut passer à autre chose, rajoute le syndicaliste Patrice Clos. Parce que le 26 mars, ce sera trop tard comme la réforme sera définitivement adoptée. »



Invitée ce lundi soir sur France 5, la Première ministre a estimé que les Français « les plus modestes » seraient « les premiers pénalisés » par les grèves.