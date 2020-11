Le négociateur et haut dirigeant palestinien Saëb Erekat est décédé

Le secrétaire général de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), Saëb Erekat, est décédé, mardi 10 novembre, du Covid-19 à l'âge de 65 ans, a indiqué à l'AFP la présidence palestinienne. Atteint de fibrose pulmonaire et greffé du poumon, "Saëb Erekat est décédé il y a peu de temps à l'hôpital Hadassah" de Jérusalem, où il avait été admis le 18 octobre, a déclaré cette source.



Saëb Erekat était officiellement le négociateur en chef des Palestiniens. Mais à défaut de pourparlers avec Israël, à l'arrêt, il a dû se contenter ces dernières années d'être un avocat éloquent de la cause palestinienne. Celui qui était le numéro deux dans l'organigramme de l'OLP faisait partie de ces Palestiniens qui ont cru en la négociation plutôt qu'en la lutte armée.



L'homme était un universitaire qui s'exprimait dans un anglais volontiers teinté d'humour et de formules marquantes. Il a fait partie de toutes les équipes de négociateurs avec Israël depuis 1991, à l'exception notable de celle qui discuta secrètement des accords d'Oslo en 1993.