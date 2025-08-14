Le nord du Maroc lutte face à plusieurs incendies

Une ligne d’horizon rougeoyante, des montagnes en feu. Trois provinces du nord du Maroc ont été touchées par des incendies ces dernières heures. Tanger, Tétouan et Chefchaouen.



« En direct du village de Derdara, c’est vraiment un grand feu ! Il y a beaucoup de vent. On dirait la fin du monde… Ça fait peur. » Sur les réseaux sociaux, un homme témoigne de l’ampleur de la catastrophe. Différentes unités de lutte contre les incendies dont la protection civile ont été déployées sur place dont quatre avions bombardiers d’eau.



Alors qu’au moins 500 hectares de forêts sont déjà partis en fumée, le feu a été éteint dans la province de Tanger. À Chefchaouen et Tétouan, les équipes sont toujours mobilisées, mais la situation s’améliore, selon les autorités. Halim Akaaboun, le directeur régional des eaux et forêts se veut rassurant : « On a eu des difficultés à cause du relief, mais heureusement, grâce à la mobilisation de tous les intervenants, le feu est à l’heure actuelle en grande partie maîtrisée à plus de 90%. On continue d’éteindre les derniers petits foyers. »



La gendarmerie royale a annoncé l’arrestation d’une personne soupçonnée d’être impliquée dans le déclenchement de l’un de ces incendies.