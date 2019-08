Le nouveau Secrétariat national du Pds connu: Bara Gaye et Karim Wade promus, Omar Sarr viré

L'ancien Président sénégalais a annoncé à tous les militants et sympathisants de la formation libérale la mise en place d'un nouveau Secrétariat National, jeudi tard dans la soirée. De nouveaux Secrétaire nationaux adjoint ont été annoncés à la place du Secrétaire général national adjoint Oumar Sarr.





Ce vendredi, le Secrétaire national du parti, Abdoulaye Wade, a publié ce qui semble être le nouveau "Gouvernement du Pds". En tête, on retrouve l'ancien président des Jeunesses libérales Bara Gaye, promu Secrétaire général adjoint, chargé des Relations avec les organisations politiques, Rapporteur du collège des Secrétaires généraux adjoints.



En deuxième position, viens Karim Wade, le fils qui occupe, désormais, le poste éminemment stratégique de Secrétaire général adjoint chargé de l'Orientation, de la Modernisation et de l'Elaboration des stratégies politiques du parti.



Pressafrik vous livre le document de la décision administrative du Pds et la liste complète du nouveau Secrétariat National.