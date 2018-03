Le onze des meilleurs joueurs de ces matches amicaux internationaux : Le Brésil remporte la palme avec 5 joueurs placés

L'équipe du Brésil a réalisé une belle performance en allant battre les allemands chez eux sur la marque (1-0). Ainsi, le Brésil est l'équipe qui a placé le plus de joueurs dans le onze meilleurs joueurs des matchs amicaux de cette semaine. les brésiliens occupent 5 postes dans le classement.



Alisson

Cage inviolée, bonnes sorties dans le jeu aérien et de jolies parades ont confirmé la bonne passe duu moment pour le gardien brésilien.

Achraf

Récompensé par Hervé Renard pour sa bonne passe, le latéral du Real Madrid a fait l'unanimité contre l'Ouzbekistan. En plus de ça il jouait de son mauvais côté.

Piqué

Le simple fait de sortir ovatiionné face à l'Argentine montre une amélioration dans sa relation avec les supporteurs.

Miranda

Il n'y est pas seulement allé de son but face à la Russie, il en a surtout marqué un face à l'Allemagne.

Marcelo

En voilà un autre prêt pour le Mondial. Il a eu beaucoup de travail lors de ces matches amicaux et il a montré beaucoup d'aplomb.

Willian

Collé à son côté droit, il vit actuellement les meilleurs moments de sa carrière. Si avec Chelsea il marque, avec le Brésil il délivre des passes décisives.

Isco

L'homme de la dernière journée de ces matchs amicaux. Il a inscrit un 'hat-trick' et fais de lui un potentiel élément clé de la 'Roja'.

De Bruyne

La Belgique est une équipe très attractive et qui dispose dans ses rangs d'un jours très humble mais qui continuer de nous régaler de par ses fantaisies sur le terrain comme face à l'Arabie Saoudite.

Farfán

L'incroyable rencontre entre le Pérou et l'Islande a permis à farfan de s'illustrer en inscrivant un but.

Gabriel Jesus

Dans un matche de haut niveau à Berlin, il a rempli son rôle de 9. Il y est allé de son but et profite de l'absence de Neymar pour grandir.

Iago Aspas

Il n'aurait pas pu faire plus en moins de temps : il est protagoniste sur les quatre derniers buts de l'Espagne face à l'Argentine pour montrer à Lopetegui qu'il mérite sa place dans la liste des